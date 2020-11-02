Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что оккупированный полуостров не рассчитывает на поставку воды с территории Украины. При этом он отметил, что Крым справится с дефицитом самостоятельно.

Об этом Аксенов заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, "правительство Крыма" не обращалась к Украине по вопросу поставок воды и не планирует ее подачу из Днепра в Северо-Крымский канал.

Ранее МИД Украины пригласил Францию к участию в Крымской платформе.