В Киеве в жилом многоэтажном доме прорвало водопровод, из-за чего затопило подъезд.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

Инцидент произошел по адресу улица Туполева, 20. Там прорвало трубу, и вода начала литься по стенам и потолку. Отмечается, что затопило с 12 по 1 этаж. В коридорах общего пользования текла теплая вода.

Ранее сообщалось, что в Киеве на мосту Патона прорвало трубопровод.