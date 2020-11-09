Затопило 12 этажей: в столичной многоэтажке образовался "водопад" (видео) [ Редактировать ]
В Киеве прорвало водопровод/ Фото: golos.ua
В Киеве в жилом многоэтажном доме прорвало водопровод, из-за чего затопило подъезд.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".
Инцидент произошел по адресу улица Туполева, 20. Там прорвало трубу, и вода начала литься по стенам и потолку. Отмечается, что затопило с 12 по 1 этаж. В коридорах общего пользования текла теплая вода.
Ранее сообщалось, что в Киеве на мосту Патона прорвало трубопровод.
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