В Киеве, на мосту Патона, вновь случился прорыв теплотрассы, вследствие чего из-под моста в Днепр "бил" фонтан воды. Очевидцы случившегося вызвали сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом пишет TK Media.

По данным издания, причиной прорыва стали испытаний по поиску слабых мест трубопроводов, который приводили работники "Киевтеплоэнерго".

В Сети появилось видео, на котором в Днепр льется вода. При этом движение машин не останавливалось.

Стоит отметить, что на мосту Патона случается прорыв трубопровода уже не первый раз.

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