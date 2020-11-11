Украина может попросить ВОЗ направить медиков - Ляшко [ Редактировать ]
Украина может попросить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направить в страну медицинских работников. Это связано с тем, что из-за COVID-19 возросла нагрузка на экстренную медицину. Об этом в интервью "Громадському радіо" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, ВОЗ как координатор принимает заявки о том, кому нужны медицинские работники.
"Мы сейчас говорим, что мы готовы рассматривать и сотрудничать с ними по экстренной медицинской помощи", - отметил Ляшко.
Он уточнил, что речь идет не о помощи больным COVID-19.
"Когда увеличивается количество вызовов на экстренную медицинскую помощь по COVID, то увеличивается время проезда этой бригады, которая задействована сегодня на COVID, к другой патологии, где надо также неотложная помощь", - добавил Ляшко.
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