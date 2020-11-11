В МОЗ назвали симптомы легкой формы COVID-19 [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Украины назвали симптомы легкого течения COVID-19. Одним из них является невысокая лихорадка. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, есть повышение температуры до 38 градусов, но она контролируется. При приеме жаропонижающих припаратов, сразу снижается температура.
"Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частости дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния", - пояснил он.
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