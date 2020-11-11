Коронавирус в Украине: последняя информация о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на утро среды, 11 ноября, в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавируса. За сутки COVID-19 заразились 10 611 человек.
Об этом говорится в официальной статистике от МОЗ.
За время пандемии от коронавируса скончались 8 947 человек (+191 за сутки). В то же время выздоровели 221 459 человек (+6 802).
Больше всего заражений в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях.
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