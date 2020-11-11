Полиции разрешили чаще применять электрошокер [ Редактировать ]
Кабинет министров поддержал инициативу главы МВД Арсена Авакова и расширил права полиции на использование электрошокера.
Соответствующий законопроект приняли на заседании правительства в среду, 11 ноября.
Согласно документу, полиции разрешается использовать электрошокер при:
задержании лица, совершившего административное или криминальное правонарушение, которое осуществляет физическое сопротивление полицейскому;
задержании лица, совершившего тяжелое или особо тяжелое преступление, пытающегося сбежать;
задержании лица, осуществляющего вооруженное сопротивление или пытающегося сбежать из-под стражи;
задержании лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые угрожают здоровью или жизни людей, в частности полицейского.
При этом, по нынешним правилам, полицейские могут применять электрошокер в случае нападения на полицейского или на другого человека/объекта, находящихся под охраной или же при нападении животного, которое угрожает жизни или здоровью человека, в том числе полицейского.
Данный законопроект еще должна утвердить Верховная Рада.
Ранее сообщалось, что полицейским запретили останавливать автомобили просто так.
по теме
Правительство установило, что полоса для движения маршрутных транспортных средств предназначена и для движения велосипедов
Полицейский скончался по дороге в больницу
Все ее услуги будут доступны в онлайн-режиме
Головний аргумент підприємців: у разі локдауну, цієї осені - їм вже не вижити
По всій Україні на вихідні працюватимуть лише продуктові і господарські магазини, аптеки, АЗС, ветеринарні центри і зоомагазини