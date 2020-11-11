Кабинет министров поддержал инициативу главы МВД Арсена Авакова и расширил права полиции на использование электрошокера.

Соответствующий законопроект приняли на заседании правительства в среду, 11 ноября.

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Согласно документу, полиции разрешается использовать электрошокер при:

задержании лица, совершившего административное или криминальное правонарушение, которое осуществляет физическое сопротивление полицейскому;

задержании лица, совершившего тяжелое или особо тяжелое преступление, пытающегося сбежать;

задержании лица, осуществляющего вооруженное сопротивление или пытающегося сбежать из-под стражи;

задержании лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые угрожают здоровью или жизни людей, в частности полицейского.

При этом, по нынешним правилам, полицейские могут применять электрошокер в случае нападения на полицейского или на другого человека/объекта, находящихся под охраной или же при нападении животного, которое угрожает жизни или здоровью человека, в том числе полицейского.

Данный законопроект еще должна утвердить Верховная Рада.

Ранее сообщалось, что полицейским запретили останавливать автомобили просто так.