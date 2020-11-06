На станции метро "Славутич" в Киеве задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

На платформе в метро на полицейского напал 42-летний киевлянин, который зашел в подземку без защитной маски на лице, в связи с чем работник полиции сделал ему замечание.

В ответ пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо полицейскому. После чего попытался ударить раскладным ножом полицейского и пассажиров, которые находились на платформе.

Фото с места происшествия

Чтобы отпугнуть агрессора, один из пассажиров сделал предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета. После этого правонарушитель бросился бежать, но его удалось задержать.

Сотрудник полиции получил химический ожог роговицы обоих глаз I-II степени.

Решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

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