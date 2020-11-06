Сотрудникам патрульной полиции Украины запретили останавливать водителей без причины для "проведения профилактических мероприятий". Норму об этом исключили из принятого ранее законопроекта №2695, сообщает "Дорожный адвокат".



Норма предусматривала внесение новых пунктов в статью 35 закона "О Нацполиции". В Законе должно было появиться дополнительное основание для остановки. Согласно этому основанию, полиция могла бы останавливать любой автомобиль из потока и проводить профилактические мероприятия. Например, проверить водителя на трезвость.



На заседании профильного парламентского комитета Украины приняли решение вышеупомянутую норму отменить. Таким образом, патрульные получили четкий перечень оснований для остановки водителей.



Как сообщалось ранее, Кабмин внес изменения в Положение о Национальной полиции, согласно которым, патрульные получили право разыскивать транспортные средства, временно ввезенные в Украину более чем на 30 дней и не зарегистрированные, а также принимать против них соответствующие меры.