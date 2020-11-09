В Киеве водитель насмерть задавил полицейскую (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 9 ноября, в Киеве на улице Богатырской произошла страшная авария. Так, водитель автомобиля Chevrolet насмерть сбил женщину. Об этом сообщает "Киев оперативный".
По предварительным данным, мужчина за рулем "слетел" с дороги, въехал в железный столб, после чего начал "кувыркаться в воздухе", врезался в эстакаду и остановился в 10-15 метрах от АЗС.
К сожалению, на пути машины случилась женщина, которая шла по обочине. От полученных травм она скончалась на месте. Самого же водителя со значительными травмами были госпитализированы в больницу. Погибшей оказалась сотрудница полиции.
Ранее под Херсоном маршрутка с детьми попала в смертельное ДТП.
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