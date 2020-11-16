Вакцина от коронавируса американской компании Moderna будет стоить дороже, чем образец разработки Pfizer. Об этом сообщает The Guardian.

Курс лечения вакциной Moderna, включающий две дозы лекарства, будет стоить от 42 до 50 евро, тогда как курс лечения вакциной Pfizer (также две дозы) - около 33 евро, а кандидатом от Оксфордского университета и AstraZeneca - около 7 евро.

Но у препарата Moderna есть преимущество в перевозке. Американская вакцина может храниться до полугода при температуре -20, а также до месяца при нахождении в холодильнике с температурой от +2 до +8, тогда как образцу Pfizer нужна температура хранения в -70-80 градусов.

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В Moderna прогнозируют, что к концу следующего года они выпустят и продадут около миллиарда доз вакцины. С компанией уже заключили соглашения США, Великобритания, Япония, Канада, Швейцария, Катар и Израиль. Евросоюз ведет переговоры о закупке от 80 до 160 миллионов доз. При этом, к концу текущего года дозы могут получить только Штаты. Компания планирует отправить по стране 20 миллионов доз.

Ранее сообщалось, когда в Украине появится вакцина от COVID-19. Также мы писали о том, что Pfizer заявила об успешном прохождении третьей фазы испытаний своей вакцины.

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