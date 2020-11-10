Pfizer заявила об успешном прохождении третьей фазы испытаний своей вакцины. Производители заявляют о доведении 90% эффективность препарата.

Хотя эти данные вызывают большие надежды в преодолении пандемии и уменьшении жертв коронавирусной болезни, не стоит надеяться, что вы сможете скоро купить эту вакцину в аптеке, пишет Reuters.

Напомним, вакцина разрабатывалась совместно с немецкой компанией BioNTech. Сначала тестировали две кандидатных вакцины, затем остановили на одной, которая давала меньше побочных эффектов. Имя ей - BNT162b2.

В общем в мире 11 вакцин проходят третью стадию клинических исследований. Из них Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax, Moderna и несколько вакцин из Китая и России.