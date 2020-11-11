Когда в Украине появится вакцина от COVID-19 [ Редактировать ]
Когда Украина получит вакцину от коронавируса - сложный и все еще открытый вопрос. Об этом рассказала вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко. Об этом сообщает "Главред".
"Дай бог, чтобы это случилось к будущему эпидемическому сезону. Так что – через год. Раньше Украина вряд ли получит вакцину", - считает Алла Мироненко.
На вакцину украинского производства Алла Мироненко советует не полагаться, поскольку, по ее мнению, эта затея бесперспективна.
"В Украине отдельные деятели говорят: дайте нам сто миллионов - и мы вам сделаем вакцину, сляпаем ее прямо тут, на столе. Это – полное убожество. Это несерьезно", - отметила вирусолог.
Ранее Ляшко рассказал, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19.
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