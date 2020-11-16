В ВОЗ назвали дату начала поставки вакцин [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, в ВОЗ заявил, что поставки вакцин от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года. Об этом заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан на брифинге.
В первой половине года мы планируем ограниченные поставки. Мы сейчас находимся на стадии планирования. Наша задача заключается в том, чтобы люди, которые находятся в категории риска, получили необходимый доступ к вакцине и были защищены. Это наша цель.
По ее словам, это касается работников сферы здравоохранения, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией.
Также Сваминатан обратила внимание, что ВОЗ на данном этапе настроена оптимистично и работает со всеми потенциальными производителями. В частности, некоторые вакцины-кандидаты подойдут больше в одних условиях, некоторые - в других.
Например, одни могут больше подходить для пожилых людей, а другие - требовать определенные условия хранения и транспортировки.
Поэтому нам нужен портфель вакцин, чтобы у стран был выбор.
Ранее сообщалось, когда в Украине появится вакцина от COVID-19.
Также мы писали о том, что Pfizer заявила об успешном прохождении третьей фазы испытаний своей вакцины.
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