В понедельник, 16 ноября, в ВОЗ заявил, что поставки вакцин от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года. Об этом заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан на брифинге.

В первой половине года мы планируем ограниченные поставки. Мы сейчас находимся на стадии планирования. Наша задача заключается в том, чтобы люди, которые находятся в категории риска, получили необходимый доступ к вакцине и были защищены. Это наша цель.

По ее словам, это касается работников сферы здравоохранения, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией.

Также Сваминатан обратила внимание, что ВОЗ на данном этапе настроена оптимистично и работает со всеми потенциальными производителями. В частности, некоторые вакцины-кандидаты подойдут больше в одних условиях, некоторые - в других.

Например, одни могут больше подходить для пожилых людей, а другие - требовать определенные условия хранения и транспортировки.

Поэтому нам нужен портфель вакцин, чтобы у стран был выбор.

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