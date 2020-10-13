В Харькове состоялись похороны известного криминального авторитета Вадима Казарцева по кличке "Князь". Об этом сообщает Newsroom.

Могила Казарцева расположена в престижном месте 13-го городского кладбища, рядом с захоронениями выдающихся людей Харькова.

Соседями "Князя" на кладбище стали историк, краевед и ректор Харьковского университета Дмитрий Багалей, архитектор Алексей Бекетов, выдающийся врач-отоларинголог Степана Сурукчи.

Как сообщали "Подробности", участников группировки "Князя" СБУ задержала в июле 2020 года, а сам "авторитет" в это время находился в Германии, где лечился от онкозаболевания. 9 октября стало известно, что Князь скончался в возрасте 60 лет.

По данным СБУ, жертвами рейдерских атак со стороны банды "Князя" стали не менее 13 предприятий, которые занимаются сельским хозяйством и строительным бизнесом. Его группировку считали ответственной за вымогательства, рейдерства и убийства в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Напомним, что 4 июня Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".

Ранее сообщалось, что умер "вор в законе", контролировавший экспорт марихуаны из Украины.