Кабмин возобновил выдачу "пакета малыша" [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины возобновил выдачу "пакета малыша", которая была приостановлена из-за решения Антимонопольного комитета.
Теперь помощь при рождении ребенка будет выдаваться в натуральной форме, а в случае невозможности - в денежной. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 25 ноября.
Согласно постановлению, "пакет малыша" выдается в роддоме на каждого ребенка; а в случае отсутствия - в управлении социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя.
Постановление также предусматривает, в виде исключения, выплату денежной компенсации "пакета малыша" на детей, родившихся в период с 24.10.2020 по 01.07.2021, в случае неполучения в течение 30 дней со дня рождения ребенка "пакет малыша" по независящим от получателя причинам.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Антимонопольный комитет Украины 30 июня принял решение отменить процедуру закупки единовременной натуральной помощи "пакет малыша".
Ранее сообщалось, что в Украине вместо "пакета малыша" ввели выплату в размере 5 тысяч гривен на одного новорожденного.
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