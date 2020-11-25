Кабинет министров Украины возобновил выдачу "пакета малыша", которая была приостановлена из-за решения Антимонопольного комитета.

Теперь помощь при рождении ребенка будет выдаваться в натуральной форме, а в случае невозможности - в денежной. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 25 ноября.

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Согласно постановлению, "пакет малыша" выдается в роддоме на каждого ребенка; а в случае отсутствия - в управлении социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя.

Постановление также предусматривает, в виде исключения, выплату денежной компенсации "пакета малыша" на детей, родившихся в период с 24.10.2020 по 01.07.2021, в случае неполучения в течение 30 дней со дня рождения ребенка "пакет малыша" по независящим от получателя причинам.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Антимонопольный комитет Украины 30 июня принял решение отменить процедуру закупки единовременной натуральной помощи "пакет малыша".

Ранее сообщалось, что в Украине вместо "пакета малыша" ввели выплату в размере 5 тысяч гривен на одного новорожденного.