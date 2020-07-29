Кабмин ввел денежные выплаты вместо "пакета малыша" [ Редактировать ]
Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо "пакета малыша". Средства можно получить на специальный счет в "ПриватБанке", их можно будет использовать только на приобретение товаров для малыша.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 29 июля.
"Проектом предлагается ввести целевую компенсационную выплату в размере 5 тысяч гривен, гражданам, у которых родился ребенок, выдать специальную карточку с особым режимом использования", - заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
Она отметила, что на одного новорожденного ребенка правительство будет выплачивать денежную компенсацию в размере 5 тысяч гривен вместо "пакета малыша", чтобы родители самостоятельно могли покупать товары для ребенка.
Глава Минсоцполитики добавила, что на время реализации пилотного проекта будут установлены розничные точки, в которых можно быть приобрести на эти деньги только определенные товары.
Решение будет доработано в течение трех дней совместно с Министерством юстиции.
Ранее сообщалось, что детям с инвалидностью увеличат выплаты.
Также мы писали о том, что размер выплат алиментов в Украине будут индексировать.
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