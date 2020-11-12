В детском садике в Полтавской области воспитатель избила трехлетнего мальчика за то, что он не мог самостоятельно одеться и обуться. Видео было опубликовано в сообществе "Мои Яреськи" в Facebook.

Малыш заливался слезами, а женщина кричала на него.

Видео из детского сада в поселке Великая Бузова снял старший ребенок, который забирал младшего из группы. Он показал ролик маме малыша. Женщина возмущена поведением воспитателя и утверждает, что заведующая дошкольного заведения присутствовала при инциденте, но не вмешалась.

Родители! Это ужас, что происходит в садике Большой Бузовы. Какое там отношение к моему ребенку! Моему сыну 3 года исполнилось месяц назад. Он еще не может самостоятельно обуваться и одеваться, но такие методы "воспитателя" недопустимы.

"То, что я увидела на видео. Какое право имеет воспитатель Герасименко Людмила Борисовна так вести себя с чужим маленьким ребенком? Во всей этой ситуации была свидетелем заведующая садиком Васюк Елена Ивановна и никак не отреагировала. Но сделала замечание моему ребенку, что он упертый", - написала мама малыша Галина Иващенко.

На видео видно, что воспитательница кричит на заплаканного мальчика, берет его на руки и начинает шлепать. В комментариях автор поста указала, что видео снял ребенок более старшего возраста, который пришел за малышом в группу.

Пользователи возмущены поведением педагога, они назвали ее "невоспитанной кобылой" и отметили, что таким людям категорически нельзя работать с детьми.

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