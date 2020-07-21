В частном роддоме "Аист" родители отказались от новорожденной девочки. Об этом сообщил директор роддома Валерий Зукин на своей странице в Facebook.

Сегодня в" Аист" написали отказ от ребенка. Я последний раз сталкивался с подобной ситуацией много-много лет назад. Были и отказы, были и младенцы, которых подбрасывали в моей практике. Только это все было далеко-далеко, в "советском" прошлом. С 1992 года я работаю в частной медицин, и то такие ситуации не характерны. И вот случилось ...

По словам Зукина, родился ребенок с не таким уж критическим пороком развития. Ситуация требует медицинской помощи, но выглядит вполне излечимой и такой, которую можно скорректировать.

"Бывало и хуже. Сразу скажу - недостаток до родов практически не диагностируется и аргумент "как его на УЗИ смотрели" не работает. К сожалению, УЗИ - не панацея и далеко не все видит. И потом - даже ,если увидели этот недостаток на УЗИ. Что делать? Он корректируется, исправляется, его можно лечить", - сказал врач.

Вот такая вот обычная жизненная ситуация. И совершенно неожиданно родители решают отказаться от ребенка. Как снег на голову. Вот так вот просто - встали, пошли и забыли. Вроде ребенка и нет. Мы долго разговаривали. В качестве аргументов. Объясняли. Бесполезно. Теперь девочка лежит в "Аист". Одна. И в мире у нее никого нет, кроме "Аиста".

Отметим, роддом "Аист" - это элитное частное медицинское учреждение. Роды там стоят от 50 000 гривен.

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