В жутком ДТП с автобусом и грузовиком погибли 37 человек [ Редактировать ]
В бразильском штате Сан-Паулу произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). При столкновении автобуса и грузового автомобиля погибли не менее 37 человек.
Об этом сообщает местный портал Globo.
Катастрофа произошла на шоссе Альфредо де Оливейра Карвальо между населенными пунктами Тагуаи и Такуаритуба.
По словам представителя властей Александра Гедеса, доступ к этому месту затруднен, поэтому информация о количестве жертв еще может измениться. Также сообщается, что часть людей еще остается заблокированной в автобусе.
Причина аварии выясняется. По предварительным данным, она произошла во время попытки обгона. В автобусе ехали около 50 рабочих текстильной компании, полиция работает над опознанием жертв.
Ранее сообщалось, что в Никарагуа в жуткое ДТП попал грузовик, который перевернулся и упал в овраг с людьми. В результате аварии погибли 16 человек и 25 человек пострадали.
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