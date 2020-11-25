В бразильском штате Сан-Паулу произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). При столкновении автобуса и грузового автомобиля погибли не менее 37 человек.

Об этом сообщает местный портал Globo.

Катастрофа произошла на шоссе Альфредо де Оливейра Карвальо между населенными пунктами Тагуаи и Такуаритуба.

По словам представителя властей Александра Гедеса, доступ к этому месту затруднен, поэтому информация о количестве жертв еще может измениться. Также сообщается, что часть людей еще остается заблокированной в автобусе.

Причина аварии выясняется. По предварительным данным, она произошла во время попытки обгона. В автобусе ехали около 50 рабочих текстильной компании, полиция работает над опознанием жертв.

Ранее сообщалось, что в Никарагуа в жуткое ДТП попал грузовик, который перевернулся и упал в овраг с людьми. В результате аварии погибли 16 человек и 25 человек пострадали.