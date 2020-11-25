Утром в среду, 25 ноября, в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием Volkswagen Passat, "ВАЗ 2106" и автобуса "Икарус". В результате столкновения один пассажир из легковушки скончался на месте, второй получил серьезные травмы.

Авария случилась на улице Рудная в Ингулецком районе города, сообщает "Первый Криворожский".

Читайте также Смертельное ДТП в Харькове: водителю вручили подозрение

По неизвестным причинам Volkswagen Passat на большой скорости врезался в "ВАЗ 2106", двигающийся с ним в одном направлении, а позже выехал на встречную полосу и ударился в "Икарус".

В автобусе на момент столкновения пассажиров не было. Тяжелые травмы получили двое горожан из легкового авто, один из них – 34-летний пассажир - скончался на месте.

"34-летний водитель тоже не мог самостоятельно выбраться из автомобиля. Ему помогали спасатели. От удара у Volkswagen сильно смята левая сторона, разбито заднее стекло и повреждено лобовое. Спасатели вытащили погибшего из автомобиля, его тело направят на судебно-медицинскую экспертизу", – говорится в сообщении.

Пострадавшего пассажира Volkswagen доставили в городскую больницу №17, на карете скорой помощи увезли и 35-летнего пассажира ВАЗа. Причину аварии устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в жутком ДТП погибли 16 человек и 25 пострадали.