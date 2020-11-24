В Никарагуа в жуткое ДТП попал грузовик, который перевернулся и упал в овраг с людьми. В результате аварии погибли 16 человек и 25 человек пострадали. Об этом сообщает радио "Ya".

По данным СМИ, в числе погибших 12 женщин и младенец. Еще 25 пострадавших получили ранения.

Мэр города Васлала Херман Варгас заявил, что причиной аварии могли стать отказавшие тормоза. Он пояснил, что грузовик использовался в качестве общественного транспорта и мог вмещать до 70 человек, но сколько пассажиров отправилось в этот рейс, не уточняется.

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Стоит отметить, что водитель получил тяжелые травмы, но выжил и был госпитализирован.

По предварительной версии, авария могла произойти из-за отказа тормозов.

фото: radioya

Напомним, в Харькове на проспекте Льва Ландау произошла смертельная авария. В ДТП пешеходу оторвало голову, и она оказалась в салоне транспортного средства.

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