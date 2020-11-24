"Отказали тормоза": в жутком ДТП погибли 16 человек и 25 пострадали [ Редактировать ]
В Никарагуа в жуткое ДТП попал грузовик, который перевернулся и упал в овраг с людьми. В результате аварии погибли 16 человек и 25 человек пострадали. Об этом сообщает радио "Ya".
По данным СМИ, в числе погибших 12 женщин и младенец. Еще 25 пострадавших получили ранения.
Мэр города Васлала Херман Варгас заявил, что причиной аварии могли стать отказавшие тормоза. Он пояснил, что грузовик использовался в качестве общественного транспорта и мог вмещать до 70 человек, но сколько пассажиров отправилось в этот рейс, не уточняется.
Стоит отметить, что водитель получил тяжелые травмы, но выжил и был госпитализирован.
По предварительной версии, авария могла произойти из-за отказа тормозов.
фото: radioya
Напомним, в Харькове на проспекте Льва Ландау произошла смертельная авария. В ДТП пешеходу оторвало голову, и она оказалась в салоне транспортного средства.
Читайте также, под Киевом в страшном ДТП пострадало семеро человек.
по теме
Автомобіль, у якому їхали українці, вилетів на узбіччя, протаранив огорожу і перекинувся
Водій їхав з високою швидкістю, а пішохід вибіг на дорогу на червоний сигнал світлофору
Обстоятельства аварии сейчас изучают полиция и прокуратура
Наїзд на двох пішоходів у центрі Шепетівки зафіксували камери відеоспостереження - на кадрах видно, як автівка, не гальмуючи, на повній швидкості збиває двох жінок на пішохідному переході
Наїзд на двох пішоходів у центрі Шепетівки зафіксували камери відеоспостереження - на кадрах видно, як автівка, не гальмуючи, на повній швидкості збиває двох жінок на пішохідному переході