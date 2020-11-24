Смертельное ДТП в Харькове: водителю вручили подозрение [ Редактировать ]
Во вторник, 24 ноября, полиция Харькова задержала и сообщила подозрение водителю, который насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
"Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, следователями сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
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