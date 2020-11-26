Российская Федерация направила на оккупированный Донбасс 100-й так называемый "гуманитарный конвой". Фуры пересекли неподконтрольный Украине участок границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Отмечается, что в четверг, 25 ноября, российская сторона в одностороннем порядке оформила очередной так называемый "гуманитарный конвой".

"С 5:30 до 6:35 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. "гумконвоя" в составе 14 автомобилей. В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты", - говорится в сообщении.

Поскольку перемещение "гумконвоя" вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа только визуально наблюдала за конвоем, без выполнения контрольных функций.

Ранее сообщалось, что