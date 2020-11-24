На Донбассе умер военный: стало известно имя мужчины [ Редактировать ]
Во вторник, 24 ноября, от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб военнослужащий из Киевской области. Вблизи Авдеевки погиб старший солдат Вячеслав Минкин. Об этом сообщил Фастовский городской совет на странице в Facebook.
Погибший военнослужащий был жителем Фастова. Ему был 31 год, у него была жена и сын.
Как рассказали в горсовете, Минкин в 2019 году был награжден медалью за участие в боях за Светлодарскую дугу.
Напомним, сегодня позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки попали под обстрел вражеского снайпера. Около полудня снайперская пуля попала в украинского военнослужащего.
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