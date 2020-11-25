"В ТКГ нет прогресса по Донбассу" - ОБСЕ [ Редактировать ]
Переговоры по созданию мирного плана по Донбассу не продвигаются. Сторонам нужно проявить готовность к компромиссам. Такое мнение высказала глава миссии ОБСЕ в Украине Хайди Грау.
Она отметила, что в переговорах по мирному плану не прогресса из-за разногласий в сторон и призвала стороны проявить готовность к конструктивному обсуждению и компромиссам.
Также Грау подчеркнула, что недавно были ранены двое мирных жителей. Это случилось впервые с момента достижения соглашений о перемирии на Донбассе.
по теме
По словам Кравчука, нельзя принять закон и амнистировать "всех без разбора"
Стороны разговаривают по видеосвязи
Украина в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обратилась к российской стороне с предложением
Представители Германии и Франции поддержали позицию Украины по наработке единого документа
Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников