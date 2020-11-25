Переговоры по созданию мирного плана по Донбассу не продвигаются. Сторонам нужно проявить готовность к компромиссам. Такое мнение высказала глава миссии ОБСЕ в Украине Хайди Грау.

Она отметила, что в переговорах по мирному плану не прогресса из-за разногласий в сторон и призвала стороны проявить готовность к конструктивному обсуждению и компромиссам.

Также Грау подчеркнула, что недавно были ранены двое мирных жителей. Это случилось впервые с момента достижения соглашений о перемирии на Донбассе.

Ранее в ТКГ раскрыли суть плана "Б" по Донбассу.