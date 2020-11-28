Евросоюз назвал убийство иранского ученого Мохсена Фахризаде преступлением. При этом в Европе призвали стороны избежать дальнейшей эскалации конфликта. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС и иностранных дел и политики безопасности, передает "Европейская Правда".

В ЕС отметили, что в нестабильное время для всех сторон как никогда важно сохранять спокойствие и проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации, которая не является ни в чьих интересах.

Стоит отметить, что глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель выразил соболезнования членам семей погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем другим лицам, которые могли быть ранены.

Напомним, ранее президент Ирана пообещал отомстить за убийство Фахризаде, автомобиль ученого расстреляли в районе города Дамовенд. В ходе покушения погибли несколько человек. Телохранитель физика был тяжело ранен. Очевидцы сообщили о взрыве на месте происшествия.

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