Президент Ирана официально обвинил Израиль в убийстве ученого [ Редактировать ]
Президент Ирана Хасан Рухани, 28 ноября, официально обвинили власти Израиля в убийстве в пригороде Тегерана ученого-ядерщика Монсена Фахризаде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.
Власти Ирана обещают ответить за убийство главы организации исследований и инноваций Минобороны страны Мохсена Фахризаде
Президент также отметил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.
Наши люди мудрее, чем попасть в ловушку сионистского режима (Израиля) ... Иран обязательно ответит на мученическую смерть нашего ученого в нужное время
По данным СМИ, Израиль отказался комментировать убийство ученого.
Стоит отметить, что смерть ученого-ядерщика Монсена Фахризаде может спровоцировать конфронтацию между Ираном и его противниками.
Ранее сообщлось, что в Иране убили ведущего физика-ядерщика, он руководил исследованиями и инновациями при министерстве обороны Ирана.
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