Президент Ирана Хасан Рухани, 28 ноября, официально обвинили власти Израиля в убийстве в пригороде Тегерана ученого-ядерщика Монсена Фахризаде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Власти Ирана обещают ответить за убийство главы организации исследований и инноваций Минобороны страны Мохсена Фахризаде

Президент также отметил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.

Наши люди мудрее, чем попасть в ловушку сионистского режима (Израиля) ... Иран обязательно ответит на мученическую смерть нашего ученого в нужное время

По данным СМИ, Израиль отказался комментировать убийство ученого.

Стоит отметить, что смерть ученого-ядерщика Монсена Фахризаде может спровоцировать конфронтацию между Ираном и его противниками.

Ранее сообщлось, что в Иране убили ведущего физика-ядерщика, он руководил исследованиями и инновациями при министерстве обороны Ирана.