В Днепре возле кафе на ул. Короленко, возникла конфликтная ситуация между группой мужчин и охраной заведения. В ходе которой был ранен охранник заведения из огнестрельного оружия, а еще трое посетителей получили ножевые ранения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как сообщили правоохранители, указанное заведение, несмотря на карантин, работало ночью по предварительной договоренности с администрацией.

Пятеро отдыхавших попали в кафе через служебную дверь. Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще трое посетителей кафе получили ножевые ранения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в кафе проводится обыск.С места преступления изъяты гильзы от травматического оружия.

Стоит отметить, что полиция выясняет все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к хулиганским действиям.

Также установлено, что с начала ноября во время проведения профилактических мероприятий полицейские зафиксировали 8 фактов нарушений карантинных норм со стороны администрации указанного учреждения. По фактам выявленных правонарушений составлено 5 административных протоколов.

Напомним, ранее в центре Киева мужчина открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску.

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