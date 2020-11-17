ЕС подписал масштабный "коронавирусный" контракт [ Редактировать ]
Еврокомиссия подписала договор с фармацевтической компанией CureVac о закупке 225 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.
Евросоюз обеспечен более чем 1 миллиардом доз вакцины, которую вскоре зарегистрируют.
Через несколько дней после нашего контракта с BioNTech и Pfizer, я рада сообщить о новом соглашении с перспективной европейской компанией. Комиссия уже обеспечила Евросоюз более чем миллиардом доз вакцины от коронавируса.
Государства-члены Евросоюза могут передать вакцину странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправить ее другим европейским странам.
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