Расстреляли авто на ходу: на Закарпатье задержали заказчика громкого убийства (видео) [ Редактировать ]
На Закарпатье, 26 июня, работниками оперативного уголовного розыска был задержан организатор заказного убийства. Об этом сообщил начальник управления организации розыскной работы Департамента уголовного розыска Нацполиции Роман Крилевич.
По словам Крилевича, в октябре 2018 г. на одной из автотрасс Херсонщины был обстрелян автомобиль 59-летнего местного жителя. В частности злоумышленник спровоцировал столкновение транспортного средства, на котором передвигался, с автомобилем потерпевшего. Подозреваемый осуществил 20 выстрелов в сторону машины потерпевшего.
На момент совершения преступления в автомобиле находились три человека. Огнестрельные ранения получили двое - выбранная жертва и один из пассажиров
Также, он добавил, что стрелка правоохранители задержали сразу. Во время проведения следственных действий полицейские установили, что фигурант получил оружие и подробную инструкцию действий от заказчика преступления. За заказ с ним рассчитались вперед.
Стоит отметить, что 37-летний мужчина скрывался в Ужгороде. Спецоперация проводилась при поддержке роты полиции специального назначения.
Подозреваемому инкриминируют покушение на заказное убийство и незаконное завладение транспортным средством. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, ранее в Днепре застрелили полковника полиции.
Ранее мы сообщили, что в Днепре под поезд попал младенец.
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