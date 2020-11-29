Детское Евровидение 2020: какое место заняла Украина (видео) [ Редактировать ]
В Варшаве, 29 ноября прошло детское "Евровидение 2020" в режиме онлайн, песни участников шоу проигрывали в записи.
Победительницей конкурса стала певица из Франции Валентина, которая исполнила песню J'imagine ("Я представляю себе").
Our brilliant #JESC2020 winner! 🏆— Junior Eurovision (@EurovisionJr) November 29, 2020
Valentina - 'J'imagine' 🇫🇷#MoveTheWorld | #Eurovision pic.twitter.com/1e5KWtWB2E
Второе место - Казахстан, Каракат Башанова, а на третьем – представительница Испании - Солеа.
Стоит отметить, что Украину представил Александр Балабанов, который исполнил песню "Відкривай" и занял 7 место.
Напомним, ранее Каменских (NK) выпустила "жаркий" клип на трек Vibe.
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