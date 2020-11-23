Послание для бывших: Майли Сайрус и Дуа Липа шокировали новым клипом [ Редактировать ]
Популярные певицы Майли Сайрус и Дуа Липа выпустили эпатажный клип на песню Prisoner. Видео появилось в Youtub 20 ноября и уже успело набрать более 12,5 миллиона просмотров.
В клипе девушки оставили послание своим бывшим возлюбленным. В конце ролика появляется надпись: В память о любви всех моих бывших. Ешьте дерьмо.
Кому именно адресованы слова звезд неизвестно. Дуа Липа сейчас встречается с братом Беллы и Джиджи Хадид Анваром. А Сайрус уже несколько месяцев одинока.
Ранее мы писали о том, как Дженнифер Лопес восхитила образом на свидании.
по теме
Американская поп-дива и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный наряд
В 2020 году ежегодный конкурс "Евровидение" не состоялся из-за коронавируса
В понедельник, 16 ноября, украинская группа "Kazka" и певец Alekseev (Никита Алексеев) презентовали новую песню "Поруч"
Телеведущая, актриса и видеоблогер Настя Ивлеева стала героиней рубрики 33 вопроса на YouTube-канале Vogue Россия. Для съемки эпатажная звезда Орла и Решки надела платье от украинского дизайнера
Бывший муж певицы Людмилы Гурченко композитор Константин Тобяшевич рассказал о ее попытке самоубийства