Популярные певицы Майли Сайрус и Дуа Липа выпустили эпатажный клип на песню Prisoner. Видео появилось в Youtub 20 ноября и уже успело набрать более 12,5 миллиона просмотров.



В клипе девушки оставили послание своим бывшим возлюбленным. В конце ролика появляется надпись: В память о любви всех моих бывших. Ешьте дерьмо.



Кому именно адресованы слова звезд неизвестно. Дуа Липа сейчас встречается с братом Беллы и Джиджи Хадид Анваром. А Сайрус уже несколько месяцев одинока.

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