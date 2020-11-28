Протесты в Польше переросли в акции против политики властей Источник: ТАСС

Антиправительственные акции, организованные протестным движением "Женская забастовка", проходят в Польше. Об этом сообщает ТАСС.

В Варшаве демонстрация началась в центре города, после чего протестующие пошли по Маршалковской улице, блокируя движение автомобилей и общественного транспорта. Несмотря на холод и снег, к акции в Варшаве присоединились несколько тысяч человек.

W Warszawie na proteście już czuć atmosferę



pic.twitter.com/AE7C51ITtH — KSIĄŻĘ PÓŁKRWI 🎉 (@batofthedungeon) November 28, 2020

Протесты, начавшиеся в Польше после запрета абортов 22 ноября Конституционным судом, сейчас переросли в акции против политики властей в целом. Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского.

Протесты регулярно проходят в разных городах страны. На этот раз демонстрации, запланированные в субботу более чем в 40 городах Польши, посвящены 102-й годовщине получения польскими женщинами избирательных прав.

На официальной странице "Женской забастовки" в Facebook сказано:

Не для того мы более века назад завоевали наши гражданские права, чтобы позволить властям лишить нас прав человека.

В Варшаве дежурят усиленные патрули полиции. Через громкоговорители представители правоохранительных органов призывают людей разойтись. Из-за пандемии коронавируса массовые собрания в Польше запрещены.

Полицейские пытаются формировать кордоны, преграждая путь колонне протестующих. Толпа меняет маршрут или просто обходит полицейских.

[TYLKO U NAS]

Osoby palące race, wulgarne piosenki puszczane z głośników i znany zadymiarz związany z KOD – takie widoki widzimy na nagraniu zarejestrowanym przez nasze kamery



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В ответ на призывы полиции разойтись толпа кричит: "Мы имеем право протестовать", "Мы защищаем права женщин", "Полицейские, будьте с нами".

По традиции многие участники демонстрации пришли с картонными транспарантами, на которых написаны антиправительственные лозунги и слоганы о правах женщин.

В Польше официально сделать аборт можно только по двум причинам: угроза жизни и здоровью матери или беременность вследствие изнасилования.

Напомним, что в Париже сегодня проходят массовые протесты против полицейского произвола, а в Лондоне - против карантина.