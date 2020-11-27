"Слияние душ": Каменских (NK) выпустила "жаркий" клип на трек Vibe (видео) [ Редактировать ]
Популярная украинская певица NK (Настя Каменских) презентовала клип на песню Vibe. Видеоролик звезда опубликовала на своем YouTube-канале.
Композицию Vibe исполнительница написала в соавторстве со своим мужем, продюсером и рэпером Алексеем Потапенко.
"Эта песня о глубоких и сильных чувствах, которые охватывают все тело и бросают в омут ярких и страстных эмоций. Такие вибрации рождаются в момент слиянии двух душ, окутанных необъяснимой энергией взаимной привязанности", – говорится в описании к ролику.
В видеоролике Каменских предстала в соблазнительном и одновременно нежном образе. Поклонники увидят певицу в изысканном платье, а также в нижнем белье.
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