В украинских Карпатах создадут уникальный природный парк [ Редактировать ]
В Карпатских горах будет создан новый природный парк под названием "Королевские Бескиды". Указ подписал президент Украины Владмимр Зеленский.
Новую зону создадут на территории Львовской области на 9 тысячах гектаров земель, находящихся в коммунальной собственности.
Документ направлен на сохранение, воспроизводство, эффективное использование природных комплексов Украинских Карпат, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность.
Отмечается, что Кабинету министров Украины остается только обеспечить утверждение парка "Карпатские Бескиды" в течении 6месяцев. Также правительство должно предусмотреть в государственном бюджете на 2021 год средства для функционирования нацпарка.
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