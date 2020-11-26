Карпати стрімко вмирають: в ООН попередили Україну [ Редактировать ]
Втім, у майбутньому Карапти взагалі можуть втратити привабливість для туристів. В ООН попередили країни Карпатського регіону про серйозні загрози через вирубку лісів.
Про це заявила виконавчий директор програми з питань довкілля Інгер Андерсен. З цього приводу вона мала зустріч з представниками України та інших гірських держав-сусідів.
Ліси Карпат та їхня унікальна екосистема зникають із загрозливою швидкістю - зазначили в організації. Саме через масову вирубку трапляються руйнівні повені і суттєво змінюється клімат - застерегли в ООН. І закликали активніше протидіяти знищенню природи в Карпатах.
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