В Киеве Гидропарк ждет большая реконструкция [ Редактировать ]
Киевский Гидропарк хотят превратить в большое пространство для спорта и развлечений. Власти планируют масштабную зачистку парка от незаконных построек и самозахвата земельных участков. Об этом сообщает "Сегодня".
Ожидается, что незаконные конструкции будут снесены, а захваченную землю вернут городу.
В планах восстановить на территории Гидропарка парк аттракционов, спортивные площадки, фонтаны, установить колесо обозрения, построить скейт-парк и велодорожки.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Гидропарке нашли труп, а также ранее там утонул военный.
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