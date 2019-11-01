Киевский Гидропарк хотят превратить в большое пространство для спорта и развлечений. Власти планируют масштабную зачистку парка от незаконных построек и самозахвата земельных участков. Об этом сообщает "Сегодня".

Ожидается, что незаконные конструкции будут снесены, а захваченную землю вернут городу.

В планах восстановить на территории Гидропарка парк аттракционов, спортивные площадки, фонтаны, установить колесо обозрения, построить скейт-парк и велодорожки.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Гидропарке нашли труп, а также ранее там утонул военный.