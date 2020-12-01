В Швеции 70-летня жительница почти 30 лет держала своего ребенка в "плену". Человек с 12 лет просидел взаперти. Об этом сообщила газета Expressen.

Обратилась в полицию родственница женщины. Она осмотрела квартиру, когда пожилую женщину забрали в больницу. В одной из комнат она нашла запуганного до смерти мужчину с беззубым ртом и ногами, покрытыми язвами и ссадинами. Мужчина был едва способен стоять и отвечать на вопросы.

В больнице состояние мужчины оценили как тяжелое.

Мать забрала своего сына из школы в самом начале седьмого класса, после чего больше не выпускала его на улицу. Женщина внушила ему, что все вокруг хотят им зла. Причиной такого поведение стало тяжелое событие в семье. Какое именно - полиция пока не выяснила.

Правоохранители задержали злоумышленницу по подозрению в незаконном лишении свободы ребенка.

Ранее мы писали о том, как дети подожгли ребенка и снимали происходящее в Instagram.

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