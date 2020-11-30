В Кривом Роге отчим изнасиловал ребенка [ Редактировать ]
Отчим изнасиловал ребенка/ Фото: 5.ua
В воскресенье, 29 ноября, в Долгинцевском районе Кривого Рога отчим изнасиловал девочку-подростка. Об этом сообщает "Первый криворожский".
По предварительной информации, пострадавшей около 13-ти лет.
На место происшествия вызвали полицейских. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.
Ранее сообщалось, что в городе Конотоп под Сумами мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку, затащив ее на кладбище.
Также мы писали о том, что в Ривне ребенка изнасиловали возле школы.
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