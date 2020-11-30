В воскресенье, 29 ноября, в Долгинцевском районе Кривого Рога отчим изнасиловал девочку-подростка. Об этом сообщает "Первый криворожский".

По предварительной информации, пострадавшей около 13-ти лет.



На место происшествия вызвали полицейских. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что в городе Конотоп под Сумами мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку, затащив ее на кладбище.

Также мы писали о том, что в Ривне ребенка изнасиловали возле школы.