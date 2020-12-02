Во вторник, 1 декабря, в Белоцерковском районе Киевской области электричка "Мироновка - Фастов" столкнулась с автомобилем "Нива".

Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на пресс-службу полиции Киевской области.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он не мог объяснить, как его автомобиль оказался на железнодорожных путях.

"У 44-летнего жителя села Чепелиевка было выявлено 2,17 промилле алкоголя в крови", - сообщили в полиции.

На водителя "Нивы" составили административные материалы по статьям 130 (Управление транспортом лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) и 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Трир автомобиль "влетел" в толпу на пешеходной зоне. По последним данным, в результате инцидента пострадали около 30 человек.

По информации местных СМИ, людей сбил черный Range Rover, который ехал по пешеходной улице на скорости более 70 км/час.

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