Берегите детей: под Киевом в электричке "словили" педофила [ Редактировать ]
В сети появились страшные фотографии, которые повергли в шок пользователей. Так, пассажиры, которые ехали в электричке сообщением Малин-Киев, заметили странного мужчину, который рассматривал детские фотографии и "фотошопил" их.
"Всю дорогу мужчина рассматривал в своем телефоне детские фотографии мальчиков и девочек, добавляя к фотографиям детей мужской половой орган: мальчикам в районе трусов, девочкам возле рта... Как выяснилось, его часто видели выходящим из маршрутки в Бородянке на кругу", - говорится в сообщении очевидцев.
Пассажиры также отмечают, что отредактированные снимки мужчина сохранял себе на телефон. Для каких целей он это делал - неизвестно.
Если вы где-то видите этого мужчину, будьте осторожны и оберегайте своих детей!
Ранее мы писали, что под Николаевом словили педофила.
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