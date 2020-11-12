В украинских электричках усиливают карантинный контроль [ Редактировать ]
"Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках.
Компания поддерживает решение правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантина, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что в пригородном сообщении мониторят наиболее нагруженные направления, а также увеличивают количество проводников и работников военизированной охраны для контроля.
Какие правила действуют в поезде: строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" прекращает продажу билетов из ряда станций.
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