"Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках.

Компания поддерживает решение правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантина, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Читайте также В Украине рухнули цены на проезд в поездах "Укрзализныци"

Отмечается, что в пригородном сообщении мониторят наиболее нагруженные направления, а также увеличивают количество проводников и работников военизированной охраны для контроля.

Какие правила действуют в поезде: строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" прекращает продажу билетов из ряда станций.