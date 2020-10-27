Бориспольский экспресс сбил девушку, которая шла по путям в неположенном месте. Об этом сообщает "Киев-Оперативный".

Происшествие произошло около полудня.

Отмечается, что пострадавшая осталась жива. Ей вызвали "скорую".

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