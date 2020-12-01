Наезд на людей в Трире: число жертв увеличилось вдвое (фото, видео) [ Редактировать ]
Количество погибших в результате наезда на людей в немецком городе Трир увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает focus.de.
В местной полиции подтвердили, что среди жертв есть ребенок, о его возрасте ничего не известно.
По словам очевидцев, во время наезда внедорожника на людей на главном рынке на несколько метров отлетела детская коляска. Люди кричали и в панике пытались скрыться в магазинах.
Бургомистр Трира Вольфрам Лейбе подтвердил гибель маленькой девочки. "Это было просто ужасно", - отметил он.
В соцсетях появились фото и видео с места происшествия.
Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo— Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020
Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo— Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020
Напомним, во вторник, 1 декабря, в немецком городе Трир автомобиль "влетел" в толпу на пешеходной зоне. Ранее сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших.
По данным местных СМИ, людей сбил черный Range Rover, который ехал по пешеходной улице на скорости более 70 км/час.
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