Наезд на людей в Трире/ Фото: ru.euronews.com

Количество погибших в результате наезда на людей в немецком городе Трир увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает focus.de.

В местной полиции подтвердили, что среди жертв есть ребенок, о его возрасте ничего не известно.

По словам очевидцев, во время наезда внедорожника на людей на главном рынке на несколько метров отлетела детская коляска. Люди кричали и в панике пытались скрыться в магазинах.

Бургомистр Трира Вольфрам Лейбе подтвердил гибель маленькой девочки. "Это было просто ужасно", - отметил он.

В соцсетях появились фото и видео с места происшествия.

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020

Напомним, во вторник, 1 декабря, в немецком городе Трир автомобиль "влетел" в толпу на пешеходной зоне. Ранее сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших.

По данным местных СМИ, людей сбил черный Range Rover, который ехал по пешеходной улице на скорости более 70 км/час.