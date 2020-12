Количество погибших в результате наезда на людей в немецком городе Трир увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает focus.de.

В местной полиции подтвердили, что среди жертв есть ребенок, о его возрасте ничего не известно.

По словам очевидцев, во время наезда внедорожника на людей на главном рынке на несколько метров отлетела детская коляска. Люди кричали и в панике пытались скрыться в магазинах.

Бургомистр Трира Вольфрам Лейбе подтвердил гибель маленькой девочки. "Это было просто ужасно", - отметил он.

В соцсетях появились фото и видео с места происшествия.

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo