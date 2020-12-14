Птичий грипп: в Японии уничтожили 2 млн кур [ Редактировать ]
В Японии на ферме в поселке Хиагасиоми зафиксировали вспышку птичьего гриппа. В связи с этим планируют уничтожить более 11 тысяч кур.
На ферме уже погибли около 50 кур, анализы подтвердили у них птичий грипп, сообщает Kyodo.
В регионе также введен запрет на перемещение кур и яиц в зоне 3 километров вокруг фермы.
Отмечается, что в 2020 году птичий грипп зафиксировали уже в десяти префектурах страны. А с начала ноября уничтожили 2 млн кур.
Напомним, ранее в Николаевской области выявили вспышку птичьего гриппа. Вероятным источником возбудителя заболевания могла стать дикая перелетная птица.
Также сообщалось, что в Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. В радиусе 3 километров будут уничтожены более 100 тысяч птиц. Кроме того, в Германии и Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа.
Тем временем, в Дании на фермах уничтожили всех норок с COVID-19. Ранее датское правительство планировало уничтожить 17 млн норок из-за мутировавшего штамма коронавируса.
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