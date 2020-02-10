На юго-западе Германии произошла вспышка высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.



По информации Reuters, погибли 44 птицы в Брецфельде в регионе Баден-Вюртемберг.

А также на ферме в провинции Сычуань зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Об этом пишет South China Morning Post.

Известно, что на ферме содержались 2497 домашних птиц, из них 1840 заразились и погибли.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.