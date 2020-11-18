В Дании на фермах уничтожили всех норок с COVID-19 [ Редактировать ]
В Дании уничтожили всех норок с новым коронавирусом. Ранее датское правительство планировало уничтожить 17 млн норок из-за мутировавшего штамма коронавируса.
Об этом сообщает Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании в Twitter.
"Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет COVID-19", - говорится в сообщении.
При этом в управлении отметили, что в стране коронавирус выявили на 284 норковых фермах, еще 25 норковых хозяйств находятся под подозрением.
Как ранее сообщалось, Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен признал ошибочность решения о забое всего поголовья норок в стране.
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