В Дании уничтожили всех норок с новым коронавирусом. Ранее датское правительство планировало уничтожить 17 млн норок из-за мутировавшего штамма коронавируса.

Об этом сообщает Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании в Twitter.

"Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом в управлении отметили, что в стране коронавирус выявили на 284 норковых фермах, еще 25 норковых хозяйств находятся под подозрением.

Как ранее сообщалось, Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен признал ошибочность решения о забое всего поголовья норок в стране.

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