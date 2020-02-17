В Пардубице (Чехия) зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Об этом сообщает Novinky.

Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан сообщил, что в радиусе 3 километров будут уничтожены более 100 тысяч птиц. Фермерам при этом должны выплатить компенсацию.

"К сожалению, информация неутешительная. Тесты этим утром подтвердили, что речь идет о высокопатогенной форме птичьего гриппа, смертельной для птиц. Случаи заражения людей не фиксировались", - заявил Томан.

Для изъятия птиц, власть привлечет полицию и пожарных, также есть вероятность привлечения армии.

Раньше сообщалось о том, как защититься от гриппа. А также сообщалось, что в Чернигове зафиксировали вспышку ботулизма, а также под Львовом люди массово отравились в ресторане.