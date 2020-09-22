Ученые выяснили, что у птиц есть разные диалекты общения.

Об этом сообщает CNN.

По информации, птицы сами способны придумывать диалекты, на которых общаются, а сам их язык зависит от региона, в котором они обитают.

Отмечается, что некоторые диалекты не изменились за 40 лет, например, такие как "разговоры" воронов.

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