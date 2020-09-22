Птичьи "разговоры": ученые поведали об общении пернатых [ Редактировать ]
Фото: Вокруг Света
Ученые выяснили, что у птиц есть разные диалекты общения.
Об этом сообщает CNN.
По информации, птицы сами способны придумывать диалекты, на которых общаются, а сам их язык зависит от региона, в котором они обитают.
Отмечается, что некоторые диалекты не изменились за 40 лет, например, такие как "разговоры" воронов.
Ранее мы писали, что чешский фотограф сделал невероятные фотографии птиц. Для красивых снимков мужчина путешествует по миру.
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